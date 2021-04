Sondaj: Pentru 35% dintre angajaţii din România modelul de lucru al viitorului este cel hibrid “Modelul de lucru hibrid s-a conturat tot mai mult in ultimul an la nivel global si exista deja angajatori din Romania care au decis sa treaca permanent la acest sistem in care echipa lucreaza partial de la birou si restul de acasa. Aproape 35% dintre angajatii care au participat la un sondaj recent initiat de Genesis Property cred ca lucrul hibrid va fi modelul de lucru al viitorului. Dupa pandemie, alti 45% se asteapta sa revina complet la viata de birou, cat mai aproape de cum era inainte de Covid-19, si doar un angajat din cinci crede ca in viitor va lucra mai mult de acasa”, mai arata sondajul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

