Parlamentul European a inițiat, miercuri, procedura Articolului 7 in cazul Ungariei, prin care, la capatul unui proces complicat, ar putea fi suspendat dreptul de vot al acestei țari in cadrul Consiliului UE. Motivul: amenințarea "sistemica" la adresa valorilor UE, in Ungaria. PE a cerut, in premiera, lansarea procedurii Art. 7, statele membre fiind chemate sa se pronunțe asupra situației statului de drept dintr-o țara membra. Detalii - aici Sondaj HotNews.ro: Ce crezi ca se va intampla, dupa ce PE a cerut lansarea procedurii Articolului 7 in cazul Ungariei?