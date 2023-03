Sondaj Noi.md: Ce așteptări au moldovenii de la noul guvern Odata cu numirea unui nou guvern, moldovenii au speranța ca unele lucruri se vor schimba, iar viața le va fi mai ușoara. Noi.md a indemnat cititorii sai sa raspunda la urmatoarea intrebare: Ce așteptari aveți de la noul guvern? Potrivit rezultatelor sondajului nostru, cei mai mulți cititori - 56.3% spun ca nu așteapta nimic, in timp ce 20,4 spera ca vor fi luate masuri dure impotriva opoziți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de miniștri in frunte cu Dorin Recean a primit astazi votul de incredere al Parlamentului, dupa citeva ore de dezbateri parlamentare. Rocada de cadre la virful puterii a fost anticipata de unii analiști politici, care au alertat opinia publica despre prestația insuficient de buna a Guvernului…

- Cat costa doua secțiuni din A8, Autostrada Unirii: Lucrarile, finanțate prin PNRR Cat costa doua secțiuni din A8, Autostrada Unirii: Lucrarile, finanțate prin PNRR In sedinta de Guvern de luni, 19 decembrie, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru doua dintre sectiunile Autostrazii Unirii,…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca in sedinta de Guvern de luni va fi dezbatut un proiect de ordonanta de urgenta in baza caruia 1,25 de miliarde de euro din fonduri europene vor fi utilizate pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor, potrivit Agerpres.

- Dupa ani de zile in care a existat pe hartie sau a fost doar subiect de proteste, Autostrada Moldova A7 prinde tot mai pronunțat contur. Astazi au fost semnate contractele pentru inca 96 de km din Autostrada Moldovei (A7). In urma cu cateva saptamani erau finanțate exproprierile pe un nou tronson, de…

- Risca sa se trezeasca cu tavanele in cap, in orice moment. Este vorba despre locatarii unui bloc cu cinci etaje de pe strada Jucov, 2, din orașul Șoldanești. In timp ce oamenii traiesc cu frica in sin deja mai mulți ani la rind, autoritațile locale recunosc ca știu despre problema, dar sint in așteptarea…

- Ordonanța trenuleț a fost publicata in Monitorul Oficial, ea conține mai multe masuri, precum faptul ca se maresc pensiile, ingheața punctul de amenda, cresc salariile bugetarilor și multe altele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prețul la actele permisive, eliberate operatorilor de transport rutier, vor fi reduse, iar lista categoriilor de vehicule scutite de plata taxelor vamale va fi extinsa. O decizie in acest sens a fost aprobata, astazi, de Guvern. Proiectul prevede reducerea cu cel puțin 30 la suta a prețului la autorizațiile…

- In ultimii 10 ani, cel mai rau guvern este numit cel condus de Natalia Gavrilița. Cel puțin aceasta arata datele unui sondaj realizat de IMAS. Astfel, potrivit datelor prezentate, 35% din respondenți cred ca cel mai rau guvern este cel condus de Natalia Gavrilița, 14% din respondenți spun ca a fost…