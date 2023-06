Sondaj: Majoritatea românilor nu dorește revenirea la monarhie Aproape doua treimi dintre romani (66%) considera ca Romania trebuie sa isi pastreze forma de organizare politico statala si sa nu revina la monarhie asa cum a fost pana in 1947, releva un sondaj al Avangarde dat, vineri, publicitatii. La intrebarea „Credeti ca, in viitor, Romania ar trebui sa isi schimbe forma de organizare politico-statala si sa revina la monarhie asa cum a fost pana in 1947”, 18% dintre cei intervievati au raspuns afirmativ, 66% negativ, 13% „nu au putut aprecia”, iar 3% nu au raspuns. Potrivit sondajului, regele Mihai „a facut cel mai mult bine tarii”, 19% dintre intervievati… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea celor chestionati in cadrul Sondajului Avangarde "Institutia monarhica in Romania; Perceptii si reprezentari" nu vor revenirea la monarhie (66-), desi 44- apreciaza rolul jucat de institutia monarhica in istoria Romaniei. Regele Mihai este considerat ca fiind cel care a facut cel mai mult…

- Majoritatea celor chestionati in cadrul Sondajului Avangarde ”Institutia monarhica in Romania; Perceptii si reprezentari” nu vor revenirea la monarhie (66%), desi 44% apreciaza rolul jucat de institutia monarhica in istoria Romaniei.Regele Mihai este considerat ca fiind cel care a facut cel mai mult…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zone din Bucuresti, in weekendul 13-14 mai, in care se desfașoara Crosul și Semimaratonul Internațional București 2023, a informat Brigada Rutiera a Capitalei, intr-un comunicat.Programul curselor organizate in cadrul Semimaratonului Bucureștiului:Sambata,…

- In Marea Britanie, o figura asemanatoare morții cu coasa a fost observata la ceremonia de incoronare a lui Carol al III-lea, relateaza Daily Mail. "Orice mare petrecere atrage invitați nepoftiți, dar fanii familiei regale au ironizat ca ar fi vazut un inger al morții in persoana la Westminster Abbey…

- Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și candidat la președinție, i-a facut o caracterizare dura președintelui Klaus Iohannis,intr-o emisiune televizata. ”Ne-am potcovit cu un mare mediocru – presedintele Klaus Iohannis. Dar de fiecare data el a beneficiat de un vot negativ: vot impotriva lui…

- Mai mult de jumatate dintre romani (54%) nu sustin o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova „la un moment dat, in viitor”, iar 31% ar vota „pentru” la un eventual referendum pentru unire, releva sondajul de opinie „Sentimentul unionist in Romania; anticipand viitorul” dat publicitatii, joi,…

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat absenta succesorului sau Joe Biden de la incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, dand asigurari ca el ar fi mers daca ar fi fost inca la putere, transmite AFP. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pentru postul de televiziune…

- Intrebați, elevii de gimnaziu sau de liceu din Romania spun ca vor sa plece din țara pentru o anumita perioada de timp sau chiar definitiv. O treime dintre aceștia iși doresc, in schimb, doar sa studieze in strainatate. Concluzia a fost desprinsa dintr-un studiu declarat reprezentativ la nivel național, …