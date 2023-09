Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat de CURS, in Capitala, in perioada 18-30 august indica și cele mai recente intenții de vot. Care partid este cel mai reprezentativ. Cine crește, cine scade? ”Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, dumneavoastra cu ce partid ați vota?” Partidul Social Democrat…

- Primarii de sector se bucura de cea mai mare incredere in randul bucureștenilor, arata cel mai recent sondaj CURS realizat in perioada 18-30 august 2023.Sondajul CURS despre preferințele politice ale bucureștenilor arata ca Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, se bucura de cea mai mare incredere in…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat astazi, cand implinește 64 de ani, partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru dupa demisia lui Nicolae Ciuca, potrivit Administratiei Prezidentiale. Programul consultarilor arata…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor de la Cotroceni, iar UDMR a fost chemat, marti, la ora 12.30, separat de PSD si PNL. Administratia Prezidentiala a anuntat, luni, programul oficial al consultarilor care vor avea loc la Palatul Cotroceni pentru desemnarea…