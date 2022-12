Daca s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, partidul Maiei Sandu ar fi la egalitate cu Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS). Sondajul socio-politic a fost realizat de compania iData (Date Inteligente SRL) din Chișinau, in decembrie 2022. Rezultatele studiului arata ca, in caz de alegeri anticipate, in Parlamentul Republicii Moldova ar intra doar patru partide. Acestea sunt PAS, BCS, Partidul Șor și MAN. Aceasta este și ierarhia voturilor obținute la eventualele alegeri parlamentare. Un sondaj similar, realizat in aprilie 2022, estima ca in Parlament ar intra…