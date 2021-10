Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul sondaj realizat de Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS), in parteneriat cu Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale (ISPRI) al Academiei Romane, in perioada 1 – 10 octombrie 2021, armata este cotata cu 86,6% la foarte multa…

- Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI) și LARICS (Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional și Comunicare Strategica) au lansat astazi Barometrul Securitații Naționale, ediția octombrie 2021.

- Romania ar trebui sa iși susțina mai puternic interesele naționale, in raport cu Uniunea Europeana, considera majoritatea romanilor. Daca s-ar pone problema unui Roexit, doar unul din cinci ar vota in aceasta direcție. Conform unui sondaj realizat de Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional…

- Faptul ca s-a ajuns la peste o suta de mii de imbolnaviri Covid 19 saptamanal și ca au murit aproape 5.000 de persoane de noul coronavirus in prima jumatate a lui octombrie ii sperie mai puțin pe romani decat criza economica sau corupția. Care, in ultima instanța, tot in bani se masoara. Conform Barometrului…

- Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI) și LARICS (Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional și Comunicare Strategica) au lansat astazi Barometrul Securitații Naționale, ediția octombrie 2021. Citește și: Povestea preotului…

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2, avand in vedere contagiozitatea ridicata a tulpinii care circula in prezent si care se transmite de trei ori mai repede decat varianta initiala a virusului,…

- Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI), in cadrul LARICS (Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional și Comunicare Strategica), in cooperare cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, a lansat raportul de cercetare STOP…

- V. Gheorghita: Oamenii trebuie sa inteleaga ca nu mai avem timp de ezitat Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita,…