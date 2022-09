Un sondaj CURS realizat la nivel național in perioada 8 - 22 septembrie 2022 indica faptul ca PSD și PNL ar putea sa formeze singure guvernul, cu o majoritate confortabila, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare: PSD - 35%PNL - 22%AUR - 15%USR - 8%UDMR - 5%PMP - 4%PU-SL - 4%PER - 2%Partidul SOS Romania in care s-a inscris Diana Șoșoaca are 2% Metodologie Universul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si peste Volumul esantionului: 1015 respondenti, votanti in varsta de 18 ani si peste Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat…