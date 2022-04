Stiri pe aceeasi tema

- Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun ca se simt pregatiți pentru examenele naționale, arata sondajul realizat de Organizația Salvați Copiii Romania. Mulți spun ca au ramas in urma cu materia, iar 60% dintre cei 1.821 de elevi spun ca fac meditații la cel puțin o materie. Copiii se simt…

- Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun ca se simt pregatiți pentru examenele naționale care urmeaza, 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior afirma ca au ramas in urma cu materia școlara, in vreme ce aproape 60% dintre elevi fac meditații la cel puțin o materie.…

- Parinții pot depune actele on-line pentru inscrierea copiilor in clasa I-a, inregistrarea se va desfașura in doua etape. Anunțul a fost facut de primaria capitalei, transmite Noi.md. Prima etapa este realizata in perioada 01 aprilie – 10 iunie, cind are loc depunerea și completarea cererilor și a actelor…

- Un elev din Braila a reușit o ”performanța” la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Este intr-o clasa de 30 de elevi, iar din cei 29 care raman daca il scoatem pe el din ecuație, i-a lovit cu bestialitate pe 20 dintre ei. Parinții refuza acum sa iși mai lase copii la școala, de teama lui.

- Un exercițiu de matematica de clasa a IV-a imparțit internetul in doua. Foarte mulți nu au reușit sa il rezolve, deși exercițiul se regasește in manualele de matematica din ciclul primar. Copiii studioși il rezolva in doua minute, insa pe mulți dintre adulți ii pune in dificultate. Unde se incurca ei,…

- „Nu exista, in momentul de fata, motive de panica. Important este ca fiecare dintre noi sa respectam regulile, sa incurajam vaccinarea, mai ales in cazul categoriilor vulnerabile la risc. Școlile raman in continuare deschise. Pe baza algoritmului stabilit legat de existenta unui focar cu trei cazuri…

- Desi 59% dintre parinti si 65% dintre profesori cred ca scolile n-ar trebui inchise, mai putin de un sfert dintre profesori s-ar vaccina pentru a preveni un astfel de scenariu, potrivit unui sondaj efectuat de Fundatia World Vision Romania in prima saptamana a lunii ianuarie in mediul rural. De asemenea,…

- Un sondaj realizat in luna decembrie 2021 de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Suceava, prin CJAP Suceava, referitor la opțiunile elevilor de clasa a VIII-a din județul Suceava, pentru admiterea la liceu/scoala profesionala in anul scolar 2022-2023, arata lucruri ingrijoratoare.…