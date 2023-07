Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, actuala șefa a statului, Maia Sandu, ar acumula 32,6% din voturile alegatorilor. Pentru Igor Dodon și-ar da votul 17,8% din electorat, iar Ion Ceban ar fi susținut de 5,3 din cetațenii cu drept de vot. Sunt datele sondajului prezentat, astazi,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se bucura in continuare de cea mai mare incredere din partea populației, noteaza Noi.md Cel puțin asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de WatchDog și CBS-Research. Astfel, 30,1% din respondenți au spus ca au cea mai mare incredere in șefa…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ramane politicianul care se bucura de cea mai mare incredere in randul cetațenilor de peste Prut. Datele se regasesc intr-un sondaj realizat de Comunitatea WatchDog.MD.Șeful statului moldovean este susținut de 30,1% din respondenți. Pe locul II s-a clasat…

- Cum s-ar putea reinventa Partidul Șor pentru a ramane pe scena politicaAnaliști politici și juriști considera ca decizia Curții Constituționale nu va duce automat și la dispariția echipei Partidului Șor de pe scena politica, dar autoritațile au acum o șansa unica de a opri fenomenul finanțarii ilegale…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale anticipate, Maia Sandu și Igor Dodon sunt politicienii cu cele mai mari șanse pentru a obține o victorie. Datele se regasesc in studiul „Barometrul Socio-Politic – Mai 2023”, prezentat de compania IMAS.Astfel, pentru actualul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este politicianul care se bucura de cea mai mare incredere in randul cetațenilor moldoveni. Datele se regasesc intr-un sondaj realizat de compania iData.Astfel, șeful statului din Republica Moldova este susținuta de 25.1% din respondenți, fiind urmata…

- Partidul lui Ilan Sor, Partidul Socialistilor si comunistii fostului presedinte Vladimir Voronin au participat marti la Chisinau la un mars al Victoriei, dar si la un mars de tip „Regimentul nemuritor”, la care unii dintre participanti, inclusiv fostul presedinte Igor Dodon nu s-au ferit sa poarte panglica…