Sondaj: Ce așteaptă românii de la un loc de muncă și de la angajatori anul acesta Anul 2020 a fost cel mai greu an pentru romani in ceea ce privește activitatea profesionala. In acest context, pentru anul 2021, romanii și-au propus sa iși schimbe jobul, sa continue sa lucreze de acasa sau sa urmeze cursuri de reconversie profesionala. Conform unui sondaj eJobs, pentru prima data, cele mai mici procente au fost alocate intenției de a lucra in afara Romaniei sau de a-și deschide propriul business. ”Cel mai greu din cariera mea”, ”plin de incertitudini”, ”plin de provocari” sau chiar ”inspaimantator” – acestea au fost cateva dintre caracteristicile pe care participanții la cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

