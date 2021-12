Cat de rea a putut fi compania Facebook, recent Meta, in anul 2021? Foarte rea, dupa cum o dovedește un sondaj anual realizat de catre Yahoo! Finance. Cei 1.541 de respondenți ai sondajului au fost suparați pentru multe in acest an. Și au fost suparați pentru multe in acest an respondenții: de la inghețarea tranzacțiilor Robinhood, iarna trecuta, la startup-ul de camioane electrice Nikola care inca nu acționeaza. Dar o companie i-a enervat cel mai mult – Facebook. Rezultatele sondajului arunca mai multa lumina asupra motivului pentru care compania a decis sa-și rebranda in acest an un nou nume:…