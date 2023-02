SONDAJ BestJobs: 1 din 3 recrutori recunoaşte că a refuzat cel puţin o dată un candidat din cauza vârstei sale ”Varsta continua sa fie un criteriu important in procesul de recrutare, asa cum reiese din rezultatele celui mai recent sondaj BestJobs, iar cresterea varstei de pensionare are potentialul de a schimba dinamica pe piata muncii. Astfel, 80% dintre candidatii de peste 45 de ani simt ca exista o reticenta a recrutorilor privind persoanele mai in varsta, iar 60% sustin ca au participat la cel putin un interviu de angajare la care au fost discriminati din cauza varstei. De cealalta parte, 1 din 3 recrutori recunoaste ca a refuzat cel putin o data un candidat din cauza varstei sale”, arata compania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Un procent de 80% dintre candidatii de peste 45 de ani simt ca exista o reticenta a recrutorilor privind persoanele mai in varsta, iar 60% sustin ca au participat la cel putin un interviu de angajare la care au fost discriminati din cauza varstei. De cealalta parte, 1 din 3 recrutori recunoaste ca…

