Somon norvegian cu bacteria Listeria, retras de pe rafturile Carrefour File de somon norvegian, retras de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemat de la clienti, din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest produs si au febra, cu sau fara dureri de cap, sunt sfatuiti sa mearga la medic, intrucat simptomele pot sugera listerioza, boala potential grava,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a anuntat, vineri, ca doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de la clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes, informeaza News.ro.Societatea…

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat acest…

- Doua loturi de file de somon norvegian afumat sunt retrase de la vanzare din magazinele Carrefour si rechemate de la clienti din cauza prezentei bacteriei Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumparat acest produs sunt sfatuite sa nu il consume si sa il returneze. Totodata, cei care au consumat…

- Cea de-a doua tranșa de 700 de lei pentru plata facturilor la energie, de altfel și ultima, pentru ca din 2024 ajutorul nu se va mai acorda, urmeaza sa fie platita in septembrie. Prima tranșa de bani a fost virata pe carduri, incepand cu luna februarie 2023. Cardurile au ajuns la peste doua milioane…

- Daca este lege, atunci, exista și excepții, clar. Așa de exemplu, se intampla și in cazul Legii care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu, aprobata, miercuri, de catre Camera Deputaților. Astfel, se interzice bugetarilor sa mai cumuleze salariul cu pensia, romanii care se afla in aceasta situație,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov cauta o minora in varsta de 17 ani, din Satul Dudu/Chiajna, care la data de 07 iunie, a plecat din centrul de fete in care se afla internata, din comuna Balotești, și nu s-a mai intors. Sesizarea a fost formulata la data de 19 iunie, in jurul orei…