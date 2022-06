Somn odihnitor în timpul nopților caniculare: Plase la ferestre, duș călduț, lenjerie din bumbac, cină ușoară Vine canicula. E normal. Iata cateva sfaturi pentru un somn nocturn odihnitor. Pregatirea dormitorului. In timpul zilei, draperiile, storurile sunt trase și ferestrele inchise. Dimpotriva, inainte de culcare, deschideți larg ferestrele – evident prevazute cu plase – pentru a se forma curent de aer. Poți folosi și un aparat de improspatarea aerului. Daca locuiești la parter, mare grija sa nu te trezești cu musafiri nepoftiți sosiți pe fereastra: șobolan, pisica, vreo pasare sau chiar vreun hoț. Un duș calduț. Evitați jeturile puternice de apa, dușurile cu apa rece pentru ca provoaca o creștere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

