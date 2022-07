Soluţii propuse de fermieri pentru rezolvarea crizei cerealelor: Subvenţii şi monitorizarea fluxurilor Subventii pentru transport si depozitare, precum si imbunatatirea infrastructurii de stocare ar putea sa fie solutiile pentru rezolvarea crizei cerealelor din porturile romanesti, arata Alianta pentru Agricultura si Cooperare, care propune un pachet de solutii pentru depașirea crizei actuale. Nu in ultimul rand, Alianța arata ca ar trebui sa existe un proces constant de verificare si monitorizare a fluxurilor de marfuri si a disponibilitatilor de transport. „Alianta pentru Agricultura si Cooperare propune un pachet de solutii la criza cerealelor din porturile romanesti, dupa dialogul purtat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

