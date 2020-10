Stiri pe aceeasi tema

- Declaratii ale premierului Ludovic Orban la Timisoara Foto: gov.ro Autoritațile cauta soluții pentru suplimentarea numarului de paturi din spitale în contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Premierul Ludovic Orban a declarat astazi la Timișoara ca se…

- In total, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.728, dintre care 3.294 la persoanele suspecte si 434 repetate la cele deja infectate. Din numarul total de cazuri, 65 sunt lucratori medicali: medici-29, asistenti medicali-27, personal auxiliar-9. Autoritatile de la Chisinau au mai anuntat ca 776…

- Bilanțul total al pandemiei de coronavirus a ajuns duminica la 28.943.528, din care 924.575 sunt oameni care și-au pierdut viața și 20.811.312 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date publicate pe platforma worldometers.info. Autoritațile sanitare din Franța au raportat sambata 10.561 de cazuri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 60 de romani angajati la o companie de prelucrare a carnii din Scoția au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Aceștia se afla in prezent in autoizolare, au precizat autoritațile. „Autoritatile locale au precizat ca in cadrul companiei respective…

- 56 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost legate de persoane care au mers la o cafenea Starbucks in Paju, Coreea de Sud. Autoritatile sanitare au atribuit focarul faptului ca clientii nu au purtat masti in conditiile unei ventilatii improprii.

- 1.454 de cazuri noi de coronavirus din peste 22.000 de teste Nou record de infectari si decese asociate noului coronavirus în România. Autoritațile au anunțat cu puțin timp în urma alte 1.454 de îmbolnaviri din peste 22.000 de teste. Bilanțul depașește astfel…