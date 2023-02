Soluție pentru tenul sensibil. Academie a lansat HYPO-SENSIBLE Soluție pentru tenul sensibil. Academie a lansat HYPO-SENSIBLE Noua linie de ingrijire a pielii, dezvoltata fara a conține parfum, calmeaza intens epiderma și reduce sensibilitatea pielii reactive datorita formulelor minimaliste care combina eficacitatea și toleranța optima, fiind cat mai aproape de concentrația de 100% de ingrediente naturale, fara a compromite eficacitatea. Gama HYPO-SENSIBLE are la baza un ingredient din floare de porțelan, Hoya Carnosa, originara din Asia de Est și Australia, bogata in biopeptide prezente in drojdia Metschnikowia Reukaufii, ce este izolata din nectarbiota… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

