Muzeul Național al Banatului Timișoara ar urma sa beneficieze de un spațiu expozițional extins, ca urmare a acoperirii curții interioare a Castelului Huniade. Ideea a fost deja discutata și a fost inclusa in etapa DALI a proiectarii. Alin Nica, liderul CJ Timiș, a prezentat o noua idee pentru a fi inclusa in proiectul de reabilitare ... The post Soluție inedita propusa pentru Castelul Huniade. Curtea interioara ar putea fi acoperita appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .