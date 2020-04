Stiri pe aceeasi tema

- Cu 6.830 de persoane infectate cu noul coronavirus și 401 morți, Suedia e pe cale sa abandoneze modul relaxat de abordare a pandemiei. Parlamentul va adopta legi noi, care sa permita inasprirea restricțiilor, scrie The Guardian.“Experimentul suedez”, care a permis locuitorilor din statul nordic sa-și…

- Peste jumatate (53%) dintre cetatenii din Uniunea Europeana cu varsta intre 16 si 74 ani au declarat ca in 2019 au cautat informatii online cu privire la rani, boli, nutritie, imbunatatirea sanatatii etc., in randul statelor membre cea mai redusa pondere a persoanelor care au cautat informatii medicale…

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in SUA, in perioada urmatoare, sa verifice cu companiile aeriene conditiile de calatorie si sa urmareasca anunturile oficiale ale autoritatilor Statelor Unite ale Americii. Precizarea MAE vine in contextul…

- San Marino, cel mai puțin indicat! In prezent, 110.090 sunt infectate de Coronavirus. 3831 de oameni au murit și 62.301 recuperați de la COVID-19 China este in continuare țara cu cel mai mare numar de infecții (80.738), dar in funcție de populația unei țari și comparativ cu numarul de infecții, China…

- Romania a fost repartizata in Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor, alaturi de reprezentativele din Irlanda de Nord, Norvegia si Austria, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, marti, la Amsterdam, potrivit news.ro.Componenta tuturor grupelor Ligii Natiunilor este urmatoarea:…

- Dupa ce a cucerit in 2010 topurile muzicale din Romania, Rusia și CIS, Spania, Ucraina, Bulgaria, Israel, Italia, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda și Islanda cu hitul „Mamasita”, Narcotic Sound lanseaza „Mamasita - Moody FKN Gemini”, o serie aniversara de remixuri, ce combina elemente africane,…

- Romania va fi reprezentata la editia din 2021 a competitiei internationale "Solar Decathlon Europe" de catre echipa ONG-ului EFdeN, cu un nou proiect de casa solara pe care-l va dezvolta in urmatorii doi ani, a anuntat, luni, intr-un comunicat, organizatia care promoveaza conceptul de cladiri verzi.…