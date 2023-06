Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, susține ca in momentul Guvernul se va indrepta impotriva Austriei la CJUE și va cere despagubiri de 10 miliarde de euro, cat pierde țara noastra prin absența din Schengen, atunci perspectiva Austriei s-ar schimba „in 24 de ore”.„Singura soluție serioasa și pentru…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac scrie luni ca in perioada 8-9 Iunie are loc sedinta Consiliului JAI la Luxembourg, aceasta reuniune fiind ultima organizata in timpul presedintiei rotative a Uniunii Europene detinuta de catre Suedia. El atrage atentia ca de pe ordinea de zi lipseste cu desavarsire…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac sustine ca vizita ministrului de interne austriac la Bucuresti, Gerhard Karner, este egala cu zero, precizand ca nu avem nevoie de vizite prin care sa fim pusi in situatii umilitoare. El a precizat ca nu crede ca ministrul austriac ne va da vreo veste pozitiva cu privire…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere Consiliului UE sa ia o decizie “cat mai curand posibil anul acesta”, astfel incat Romania și Bulgaria sa intre in Spațiul Schengen, se arata in raspunsul acesteia catre europarlamentarul Eugen Tomac.

- Presedintele Comisiei Europene solicita Consiliului sa faca pasii necesari astfel incat Romania si Bulgaria sa devina parte a spatiului Schengen cat mai curand anul acesta, conform unei scrisori transmise europarlamentarului PMP Eugen Tomac si prezentate luni de acesta. ”Extinderea spatiului Schengen…

- Europarlamentarul Rares Bogdan considera ca Romania are "o fereastra de oportunitate" pentru aderarea la Spatiul Schengen, dar considera ca cuplarea de Bulgaria ingreuneaza situatia tarii noastre. El a precizat ca urmeaza o vizita din partea Austriei, in Romania, iar in urma acestei vizite va fi transmis…