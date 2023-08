SOLUȚIA pentru a scăpa de călcâie crăpate și uscate Mersul mult pe jos, cu incaltari incomode, statul in picioare prelungit, purtatul unor sosete care nu lasa pielea sa respire sau stilul de mers provoaca efecte pe care nu ni le dorim: calcaiele crapate și uscate. Astfel, unul dintre cele mai bune tratamente pentru calcaie ingrosate este inmuierea picioarelor, pentru o ora, in apa […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mersul mult pe jos, cu incaltari incomode, statul in picioare prelungit, purtatul unor sosete care nu lasa pielea sa respire sau stilul de mers provoaca efecte pe care nu ni le dorim: calcaiele crapate și uscate. Astfel, unul dintre cele mai bune tratamente pentru calcaie ingrosate este inmuierea picioarelor,…

- Praful de pe mobila din casa devine amintire cu un truc ieftin la care nu v-ați fi gandit. Majoritatea gospodinelor știu ce inseamna sa cureți praful zilnic de pe obiectele. Puteți scapa de aceasta corvoada cu un preparat simplu facut in casa.

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor statului.CONSULTAȚI AICI TOT OUG Una dintre cele mai dure masuri este cea legata de eliminarea din sistem a ”caratorilor de mapa”, așa cum i-a denumit prim-vicepreședintele PNL,…

- Pavelele de pe trotuarul strazii Alexandru cel Bun din Bacau continua sa se crape, generand nemulțumire in randul localnicilor. Saptamana trecuta, un bacauan a semnalat problema, iar mesajul sau a atras atenția comunitații locale, starnind o serie de reacții și comentarii. In urma articolului aparut…

- Pe masura ce imbatranești, incepi sa observi semnele imbatranirii, in special ridurile. Deși nu poți inversa procesul de imbatranire, poți imbunatați aspectul. Care este soluția ieftina pentru o piele tanara.

- Cu un truc ieftin și natural, plantele uscate din ghiveci iși revin ca prin minune. Soluția care le ajuta sa se regenereze se realizeaza foarte ușor acasa. Aceasta va furniza toți nutrienții necesari pentru revigorare.

- Otetul alb are multiple intrebuințari. Pe langa utilizarea in bucatarie, cu ajutorul acestuia se pot curața și lustrui diverse obiecte, sau poate fi folosit ca erbicid in gradina. Mai mult decat atat, nu polueaza mediul inconjurator și nu are efecte negative asupra organismului uman.

- Vara este anotimpul preferat al multora dintre noi, insa aduce cu sine și prezența neplacuta a țanțarilor. Acești mici și enervanți ințepatori pot transforma o seara placuta in aer liber intr-un adevarat coșmar. Deși exista o varietate de produse chimice disponibile pe piața pentru a-i ține la distanța,…