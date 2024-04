Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA și candidat la președinție Donald Trump a spus in conversații private ca ar putea pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, forțand Ucraina sa renunțe la Crimeea și Donbasul ocupat noteaza The Washington Post cu referire la surse, noteaza Ukrainkapravda.

- In timpul unei intalniri cu premierul ungar Viktor Orban, Donald Trump i-a spus acestuia ca nu va aloca bani Ucrainei, daca va fi ales din nou președinte al Statelor Unite. Șeful guvernului maghiar a vorbit despre intalnirea cu Trump in cadrul unui interviu acordat duminica postului de televiziune M1…

- Fostul președinte american Donald Trump, care candideaza la desemnarea candidatului la președinția SUA din partea Partidului Republican, in cazul revenirii sale la Casa Alba nu va finanța acțiunile militare din Ucraina și va aloca fonduri pentru securitatea Europei. Despre aceasta a declarat premierul…

- Dmitri Medvedev, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, l-a numit vineri pe Joe Biden o „rusine” pentru America si a spus ca presedintele Statelor Unite nu are dreptul sa se compare cu Franklin D. Roosevelt. Biden si-a deschis joi discursul privind Starea Uniunii cu o referire la un discurs din…

- Discursul cu privire la Starea Națiunii prezentat in Congresul american – un ritual in viața politica americana – este intotdeauna așteptat și urmarit anual nu doar de americanul de rand, ci de intreaga planeta. Anul acesta, cand au loc și alegeri prezidențiale, președintele Biden a abordat toate marile…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Comentariul lui Donald Trump ca nu va veni in sprijinul statelor NATO care nu aloca 2% din PIB pentru aparare, ba chiar va incuraja Rusia sa le atace, a provocat fiori reci in Europa, in condițiile in care ar putea reveni la Casa Alba dupa alegerile din noiembrie. Aceasta amenințare a redeschis discuțiile…

- "Ne simțim din nou ca in anii 1930", dar cu liderul rus Vladimir Putin jucand rolul lui Adolf Hitler, a declarat ministrul britanic de externe, David Cameron, pentru Politico.Razboiul din Ucraina ramane "prioritatea numarul unu absoluta" a lui Cameron, a spus șeful diplomației britanice in cadrul unui…