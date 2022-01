Soluția liderului USR, Dacian Cioloș, pentru criza facturilor la energie Liderul USR, Dacian Cioloș, susține ca exista o soluție pentru criza facturilor la energie. El cere reducerea TVA, dar și eliminarea certificatului verde. “Exista o solutie pe care noi, USR, am propus-o inca de atunci, din toamna: masuri care sa aiba un impact direct in reducerea pretului pe care il platesc consumatorii, si anume reducerea TVA. Noi am propus atunci de la 19 la 5%, pe o perioada determinata si, la fel, eliminarea platii acelui certificat de emisii de carbon, certificatul verde, care si el apare acum in facturi. Astfel de masuri sunt foarte clare, e foarte clar cum pot fi ele sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

