Stiri pe aceeasi tema

- Partea controlata de forțele ruse in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, exporta pana la 7.000 de tone de cereale pe zi, au anunțat sambata autoritațile instalate de Rusia in aceasta regiune, potrivit Reuters . Ucraina a acuzat Rusia, cel mai mare exportator de grau din lume, ca fura cereale…

- Un pas important a fost facut de reprezentanții Primariei Nehoiu, care au reușit sa rezolve problema restricționarii consumului de apa in Basca Rozilei. Autoritațile s-au mobilizat și au reușit sa realizeze captarea apei Izvorului Vinețișu, pentru a suplimenta necesarul de consum al comunitații, in…

- Alerta in Barcelona dupa ce un rechin a fost filmat la doar 100 de metri de tarm. Mai multe plaje au fost inchise pentru inotatori. Autoritatile spun ca ar fi vorba de cel mai rapid rechin din lume, care poate atinge o viteza maxima de 75 de km pe ora si dimensiuni de aproape 3 metri. Este pentru prima…

- Autoritatile de la Antipozi se tem de ce e mai rau si au implementat controale draconice in aeroporturi.Pentru ca este iarna in Australia, oamenii pleaca in Bali pentru a-si petrece vacantele. Problema este ca din insula indoneziana se pot intoare cu febra aftoasa. Boala nu este periculoasa pentru om,…

- Locuitorii comunei Ghidfalau, judetul Covasna, anunta ca nu vor mai plati facturile la apa potabila din cauza faptului ca nu o pot folosi, fiin plina de nisip si pamant, informeaza publicatia locala Covasnamedia. Operatorul rețelei, Gospodarie Comunala SA, sustine ca problemele apar atunci cand exista…

- Deja de cițiva ani apele reziduale provenite din orașul Strașeni sint deversate pe cimpuri, provocind pe linga mirosul insuportabil din regiune, și prejudicii de poporții mediului ambiant. In lipsa unei stații de epurare, apele uzate ajung in lunca riului Bic, iar de acolo in lacul Ghidighici. Asupra…

- Autoritațile cauta soluții pentru a debloca situația de la unele puncte de frontiera, unde s-au format cozi imense de camioane. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat ca problema a fost pusa in discuție la intalnirea cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu. „Cunoaștem problema, deja autoritațile…

- Problema largirii plajelor litoralului romanesc, intens dezbatuta in 2021, dupa ce in Mamaia nu a avut rezultatele scontate , este acum readusa in discuție cu situația falezei din Constinești. Mugurel Calin, consilier al Primariei Costinești, a...