Solstiţiul de vară 2022: Pe 21 iunie începe vara astronomică! Ce nu e bine să faceți azi Solstitiul de vara marcheaza inceputul verii astronomice si este momentul in care ziua este mai lunga, iar noaptea cea mai scurta. In 2022, solstitiul de vara are loc pe 21 iunie, la ora 12:14. Dupa aceasta data, zilele incep sa se micșoreze, fenomen care va dura pana pe 21 de decembrie, cand este solstitiul de iarna. La momentul solstițiului de vara, Soarele se va afla la 23° 27′ distanța unghiulara nord fața de ecuatorul ceresc, el descriind mișcarea diurna pe un cerc paralel cu ecuatorul, numit tropicul racului, potrivit astro-urseanu.ro Denumirea de solstițiu („Soarele sta”) este data de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

