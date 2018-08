Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa exprim sprijinul nostru din toata inima pentru toti fratii si surorile din Romania care lupta pentru justitie si pentru un viitor mai bunpentru tara lor. Vocile voastre au produs schimbari si o vor face din nou. Nu exista putere in lume care sa infranga vointa oamenilor in special cand o populatie…

- Un sofer baut a lovit doi turisti pe o trecere de pietoni din Constanța. Barbatul a fugit de la locul faptei, insa a fost prins la doar cateva ore de la accident. UPDATE 13:50: Șoferul este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului…

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…

- HOLLYWOD UNDEAD vin in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. In deschiderea americanilor vor urca pe scena cei de la Arashai, formatie infiintata in 2014 care abordeaza un mix de stiluri, ca si Hollywood Undead de altfel. Categoria Golden Circle din fata scenei este Sold Out cu mai bine…

- Klaus Iohannis spune ca mitingul PSD este ”o abordare caraghioasa si pur populista”. Șeful statului a aratat, marți, la Palatul Cotroceni, ca mitingurile se asociaza in mod nor al, intr-o democrație, cu Opoziția sau cu societatea civila, daca exista nemulțumiri fața de guvernare, și in niciun caz nu…

- Paur, solistul unei trupe de istorie in rock-ul romanesc, Antract, are cea mai mare colecție de motociclete din showbiz-ul romanesc. Pasiunea sa pentru motociclete deosebite, in care a bagat mulți bani, a ajuns sa-l lase fara spațiu in curte, astfel ca a s-a vazut nevoit sa scoata la vanzare cateva…