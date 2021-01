Solistul, care și-a inceput munca la inceputul lunii, devenind, la 46 de ani, medic (practic pregatirea sa profesionala de baza), a scapat din incendiul iscat in acesta dimineața la spitalul anti- COVID-19, in urma caruia 5 oameni și-au pierdut viața. Solistul medic era de garda chiar in corpul unde s-a produs deflagrația, in jurul orelor 05.14 dimineața. ”Ori la bal, ori la spital! Muzica este un virus de care nu scapi nici cu tratament si nici cu vaccin, așa ca ne vedem si pe scena, cand s-o deschide din nou”, glumea artistul pe seama situației pandemice care l-a ambiționat sa se prezinte la…