Stiri pe aceeasi tema

- 5 jocuri de familie pe care le poți juca de Craciun alaturi de cei dragi. Craciunul acesta cel mai probabil nu vom avea zapada, insa afara va fi destul de frig. 5 jocuri de familie pe care le poți juca de Craciun alaturi de cei dragi Drept urmare, vom petrece ceva timp in casa. Pentru a ne face cateva…

- De 1 Decembrie, Dorian Popa a concertat la Campia Turzii. Insa, a fost și la Salina Turda, ca sa viziteze cel mai spectaculos loc subteran de pe planeta, dupa cum l-au caracterizat diverse publicații de specialitate. La ieșire, a vrut sa ia masa la un rstaurant din apropiere, insa s-a razgandit in momentul…

- Inainte disputarii etapei a 14-a din Liga a 4-a, ultima din acest an, in fruntea echipelor cu cele mai productive atacuri din aceasta ediție se afla trei echipe din zona Turda – Campia Turzii. Astfel, pe primul loc se afla ocupanta locului secund din clasament, Victoria Viișoara, care are inscrise 46…

- In ultimul timp, sunt tot mai multe cazuri de șoferi care inițial au fost depistați pozitiv cu drugtest, iar ulterior au mers și și-au facut analizele de sange, care au indicat ca rezultatele testului inițial erau false. Un astfel de caz, recent, este al omul de afaceri Cristi Prunean, din Campia Turzii.…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, ne-a dat azi noi detalii despre cele 4 lucrari majore care se executa pe raza localitații, una dintre ele fiind cea prin care spitalul municipal din localitate va fi singurul spital din județ, cu excepția celor din Cluj-Napoca, care are un computer…

- Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva doar in cazul lui Chiorean Mircea Adrian (care este arestat preventiv intr-o alta cauza), zis Tero, cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, in forma continuata, si…

- O cunoscuta brutarie din Campia Turzii a fost inchisa recent de catre comisarii de la Protecția Consumatorilor din cauza unei invazii de gandaci. Este vorba despre o brutarie a firmei SC Eldi Brutaria SRL, punct de lucru Campia Turzii, controlata de Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC…

- Lumea voleiului este din nou in doliu! Doru Ghimeș, fost component al echipelor Arcada Galați, Dinamo, Știința Bacau, ”U” Cluj, CSM Campia Turzii, Tomis Constanța sau TuB Bocholt (Germania), acolo unde a jucat pana in aceasta vara pe postul care l-a consacrat, cel de libero a murit la doar 39 de ani.…