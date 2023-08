„Solidarity in action”. Întâlnirea reprezentanților SUA, României, Ucrainei, Moldovei pe tema tranzitului cerealelelor Reprezentanți ai Guvernelor SUA, Romaniei, Ucrainei, Republicii Moldova și Comisiei Europene, au stabilit vineri la Galați masurile necesare pentru dublarea la 4 milioane de tone a cantitații de cereale ucrainiene tranzitate prin porturile de la Dunare. La Prefectura din Galați a avut loc vineri o intalnire a reprezentanților Statelor Unite, Comisiei Europene și ai guvernelor Romaniei, Ucrainei și Republicii Moldova, in legatura cu creșterea capacitații de tranzit a cerealelor exportate de Ucraina prin porturile de la Dunare. La intalnire au participat Jim O’Brien, care conduce biroul SUA ce gestioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

