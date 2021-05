Stiri pe aceeasi tema

- Procentul lucratorilor din sanatate vaccinati impotriva COVID-19 este de circa 45%, ponderea fiind situata la nivelul mediei statelor din Europa ( de circa 44%), potrivit unui studiu cu privire la impactul vaccinarii impotriva SARS-CoV-2/ COVID-19 asupra lucratorilor din sanatate, realizat de Federatia…

- New York Times spune ca așa și așa, mai degraba nu, dar exista și o alta perspectiva. The New York Times dedica Romaniei și filmului „Colectiv” un articol in ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului in Romania, culege mai multe opinii, iar perspectiva aglutinata de jurnalist…

- Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania acuza ca s-au taiat veniturile infirmierelor, ingrijitoarelor, brancardierelor adica a „oamenilor care fac munca de jos, ei te spala la fund, ei te intorc, ei te hranesc - si au salariile cele mai mici”. Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus…

- Problema pensiilor speciale va fi rezolvata dupa reforma sistemului, bazata pe contributivitate, a declarat joi premierul Florin Cițu, la Digi 24. ”Atunci vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali. In acest moment, Guvernul nu are o decizie, totul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a publicat informatii incorecte cu privire la impactul vaccinarii asupra angajatilor din sanatate si din asistenta sociala, sustine Federatia ”Solidaritatea Sanitara” din Romania (FSSR), intr-un comunicat…

