Solidaritate pentru Turcia! Pe 14 februarie, donează şi tu sânge la Centrul de Transfuzie Ploieşti! V.S. Tinerii ploieșteni sunt așteptați, maine, 14 februarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Ploiești, situat pe Șoseaua Vestului, numarul 24A, pentru a dona sangele atat de necesar pentru a menține in viața persoanele ranite grav in urma cutremurelor din Turcia și Siria, unde peste 22.000 de oameni au murit și alți peste 80.000 au fost raniți intr-unul dintre cele mai mari dezastre naturale din ultima suta de ani. Tinerii social-democrați lanseaza un apel catre toți cei ce doresc sa le vina in ajutor raniților in urma prabușirii a mii de cladiri: ”Ce putem face noi, concret, pentru a ajuta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

