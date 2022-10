Stiri pe aceeasi tema

- Doi aliați ai președintelui rus Vladimir Puțin au reacționat cu furie la adresa conducerii militare a Rusiei, dupa infrangerea suferita de trupele rusești la Liman, un oraș cheie din estul Ucrainei. Reacțiile venite de la liderul cecen Ramzan Kadirov și magnatul Evgheni Prigojin, cunoscut ca „Bucatarul…

- Trupele ucrainene au declarat ca au cucerit orașul-cheie Liman din estul ocupat al Ucrainei, o infrangere usturatoare care l-a determinat pe un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, liderul cecen Ramzan Kadirov, sa faca apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Presa de stat rusa…

- Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei, a declarat sambata, pe canalul sau de Telegram, ca Moscova ar trebui sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, dupa infrangerea de la Liman, unde Putin a ordonat retragerea soldaților sai.

- Vladimir Putin a fost incolțit, așa ca pe zi ce trece devine din ce in ce mai probabil sa foloseasca arme nucleare tactice – spune fostul ofițer CIA Robert Baer. Intr-un interviu acordat CNN, fostul ofițer de informații a subliniat ca, avand in vedere eșecurile militare suferite de armata rusa in Ucraina,…

- In cea de-a 216-a zi de la declanșarea invaziei, forțele ucrainene și cele rusești sunt implicate in lupte grele in diferite parți ale Ucrainei, in timp ce referendumurile organizate de Rusia in patru regiuni pe care Moscova spera sa le anexeze se apropie de final. Președintele rus Vladimir Putin se…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca este pregatit sa foloseasca arme nucleare pentru a apara teritoriul rusesc, ceea ce ridica temerea ca ar putea folosi o arma nucleara mica sau „tactica” in Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden, l-a avertizat ca o astfel de acțiune ar reprezenta cea…

- Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformarii digitale, a susținut, intr-o postare pe canalul de Telegram, ca „armata IT” a spart site-ul grupulul paramilitar Wagner , folosit de Rusia pentru ofensiva din Ucraina, și a obținut toate datele personale ale mercenarilor, informeaza publicația Ukrainska…

- Rusii anunta ca au reusit sa distruga o parte din armele trimise de Occident in Ucraina. Kremlinul spune ca a facut praf si pulbere doua instalații ale sistemului de rachete Harpoon livrate din Marea Britanie cu arme maritime de inalta precizie in regiunea Odesa. „Armele maritime de inalta precizie…