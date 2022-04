Stiri pe aceeasi tema

- Convorbiri tulburatoare intre soldații ruși au fost interceptate și facute publice de serviciul german de spionaj (BND). Este vorba despre conversații radio intre militari rusi din Ucraina, care vorbesc despre uciderea unor civili.

- Serviciul german de spionaj (BND) a interceptat conversatii intre soldatii rusi aflati in Ucraina, care se presupune ca ar putea constitui o dovada ca impuscarea de civili ar face parte din strategia de razboi a Rusiei in aceasta tara, scrie joi saptamanalul Der Spiegel. BND a interceptat conversatii…

- UPDATE 1 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca incearca sa ascunda dovezile privind uciderea civililor in parțile din Ucraina pe care forțele rusești le controleaza. Volodimir Zelenski susține ca rușii au schimbat tactica. „Avem informații ca armata rusa și-a schimbat tactica…

- In orașul Narovlya din Belarus, soldații ruși au inființat un bazar specializat in vanzarea proprietaților jefuite din Ucraina, anunța Serviciul de Informații al Ministerului ucrainean al Apararii. Deocamdata, autoritațile ruse nu au venit cu un comentariu la acest subiect. „Mașini de spalat haine și…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat soldații raniți care erau tratați intr-un spital militar, potrivit unui videoclip difuzat de Serviciul de presa prezidențial ucrainean. Unii dintre soldații din videoclip ar fi fost raniți in Hostomel și Irpin, cele doua orașe in care au avut loc lupte…

- „Operatiunea speciala” a Rusiei in Ucraina este, de fapt, „uciderea in masa a civililor ucraineni”, care se concentreaza „in cel mai inspaimantator” mod pe „pierderile de vieti in randul copiilor”, afirma Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o scrisoare deschisa publicata…