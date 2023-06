Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina incearca sa evacueze locuitori din Herson ”cat mai rapid posibil”, in urma ruperii Barajului Kahovka, anunta marti ministrul ucrainean al Economiei Iulia Sviridenko postului american CNN. Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. „Ceea ce incercam sa facem acum este…

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…

- Judecatoarea Simona Marcu (ICCJ), fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (2018), a fost numita in funcția de director al Institutului Național al Magistraturii, instituția responsabila de pregatirea viitorilor magistrați. CITESTE SI BREAKING NEWS Se pregatesc masuri dure in…

- Liderii coaliției de guvernare se vor reuni la inceputul saptamanii viitoare, luni, pentru a decide toate masurile din ”ordonanța austeritații”.In cadrul ședinței de coaliție, ministrul de finanțe, Adrian Caciu, va veni cu proiectul de OUG, iar de la acest proiect vor incepe discuțiile. CITESTE…

- In Noaptea de Inviere luptele au scazut in intensitate, nu si la Bahmut. Rusii sustin ca au mai cucerit doua strazi, dar informatia nu a fost confirmata. Serviciile britanice spuneau inca de ieri ca militarii ucraineni au fost nevoiti sa se retraga din anumite regiuni.

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Un soldat rus, care a marturisit ca a comis crime de razboi in Ucraina, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare de catre un tribunal din Habarovsk, in Orientul Indepartat rus, dar nu pentru atrocitatile comise, ci pentru raspandire de „informatii false”.

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa-i aduca in fata justitiei pe rusii care au comis crime de razboi in Ucraina, a relatat luni publicatia americana New York Times, citand doua prime dosare vizand deportarea de copii ucraineni in Rusia si lovituri deliberate asupra