Soldații francezi de la baza militară de la Cincu se plâng de condiții „mizere”. Ce spune Ministerul român al Apărării Soldații francezi cantonați in cadrul unei misiuni NATO la baza militara de la Cincu se plang de condițiile „mizere” de acolo. Aceștia au vorbit pentru site-ul de investigații francez Mediapart despre numarul insuficient de toalete, condițiile insalubre din unele spații, mancarea puțina și incalzirea deficitara din corturi. Soldați francezi desfașurați la baza militara de la […] The post Soldații francezi de la baza militara de la Cincu se plang de condiții „mizere”. Ce spune Ministerul roman al Apararii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

