- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Trupele israeliene au intrat în Fâșia Gaza ca parte a operațiunii militare în curs împotriva mișcarii islamiste palestiniene Hamas, au declarat vineri reprezentanți ai armatei, potrivit AFP."Forțele aeriene israeliene și trupele terestre efectueaza un atac în…

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, sediul unei unitati de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si locuintele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel.

- Fașia Gaza și Israel continua razboiul! Turnul Al-Shorouk este a treia cladire majora din Gaza care a fost distrusa in conflictul militar dintre Israel și mișcarea islamista Hamas. Cladirea era sediul televiziunii palestiniene Al-Aqsa. Armata israeliana a lansat nu mai puțin de 9 rachete asupra imobilului,…

- Armata israeliana crede ca atacuriele sale impotriva liderilor Hamas in Fașia Gaza vor determina cel mai probabil gruparea sa riposteze și sa-și reinnoiasca atacurile cu rachete asupra Israelului, informeaza The Times of Israel. Momentan presa nu a oferit mai multe informații pe acest subiect, iar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. "Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea…

- Forțele israeliene au bombardat ținte in Fașia Gaza joi, acestea venind ca raspuns la o racheta lansata din zona, care a lovit anterior o ținta langa Sderot, potrivit armatei israeliene. Nu au fost raportați raniți ca urmare a grevelor care au fost efectuate cu avioane de lupta și elicoptere…