- Danemarca va antrena soldati ucraineni pe teritoriul sau, a anuntat, marti, Ministrul Apararii, dupa exemplul Regatului Unit care s-a angajat in luna iunie sa formeze 10.000 de militari in mai mult baze britanice, pe durata a patru luni, pentru a sprijini Ucraina in fata invaziei ruse.

- Aeroportul din Alep, in nordul Siriei, a fost din nou vizat marti seara de lovituri israeliene care au deteriorat pista si au scos aeroportul din funcțiune, a informat agentia oficiala de stiri Sana, citata de AFP. A fost a doua serie de lovituri israeliene impotriva aeroportului din Alep in mai putin…

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, pozitii militare de pe teritoriul Siriei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene, precizand ca doi civili au fost raniti, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa…

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca fortele armate ucrainene ”au reusit sa le provoace invadatorilor pierderi logistice semnificative”. Peste 1.000 de localitati au fost eliberate de ocupanti, in timp ce alte 2.621 se afla inca sub controlul invadatorilor. ”Este din ce in ce mai…

- Armata poloneza va avea anul acesta circa 15.000 de soldati suplimentari, in cadrul unui plan prin care urmareste sa-si extinda capacitatea militara, de teama unei ipotetice invazii rusesti, relateaza agentia EFE.