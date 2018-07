Stiri pe aceeasi tema

- In prezenta Sefului Statului Major al Fortelor Terestre, domnul general-maior Ovidiu-Liviu Uifaleanu si a comandantului Brigazii 81 Mecanizata "General GRIGORE BALAN", domnul colonel Mircea Gologan, astazi, primul esalon din cadrul Batalionului 812 Protectia Fortei "Soimilor Carpatilor" a inceput dislocarea…

- Un barbat și-a dat foc la intrarea unui parc din Buzau, dupa ce s-a stropit cu spirt. Tanarul de 21 de ani s-a ales cu arsuri pe 70 la suta din suprafața corpului. Din cauza arsurilor grave, medicii au decis ca barbatul sa fie transferat la Spitalul de Chirurgie Reparatorie și Arsuri din București,…

- Un cunoscut si apreciat medic al Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi se afla in stare foarte grava dupa ce, duminica la pranz, a incercat sa-si puna capat zilelor prin spanzurarea de un calorifer, acasa. Doramina Ghiorghiu, medic specialist la Clinica de Hematologie a IRO, in varsta de 45…

- O asistenta in varsta de 43 de ani de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care fusese adus la UPU. Asistenta a fost impinsa de barbat, s-a lovit…

- Un adolescent de 15 ani a cazut de la etajul șapte al unui bloc aflat in construcție din Cluj. Pompierii au ajuns imediat la fața locului și au inceput manevrele de resuscitare. Pompierii au fost nevoiti sa taie din gardul santierului care imprejmuia imobilul aflat in constructie pentru ca baiatul…

- Un tanar de doar 19 ani a fost gasit spanzurat in casa in care locuia cu bunicul sau. Tanarul, care era absolvent al Colegiului Național Liviu Rebreanu și se pregatea sa mearga la facultate, a fost gasit chiar de bunic. Cand a fost descoperit, baiatul era mort de cateva ore, echipajele de salvare nemaiputand…

- Un tanar din Cepari, circuland, sambata, la volanul unui autoturism, a pierdut controlul vehiculului, acrosand o autoutilitara stationata regulamentar. Soferul a fost ranit usor. In urma cercetarilor efectuate de politistii nasaudeni, s-a stabilit ca tanarul nu avea permis de conducere, vehiculul avea…

- Conform unui raport dat publicitatii recent, Romania ocupa unul din primele locuri in Uniunea Europeana la numarul de accidente de circulatie cu victime umane, morti si raniti. Urmand acelasi trend, Bistrita-Nasaud ocupa un loc similar, la acelasi capitol, morti si raniti, in randul judetelor patriei. Cauzele…