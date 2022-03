Stiri pe aceeasi tema

- Staff-ul lui Edi Iordanescu la naționala Romaniei. Noului selecționer i-a luat o luna pentru a-și alege colaboratorii cu care va lucra pe banca tehnica a tricolorilor. Edi Iordanescu iși va incepe mandatul cu doua partide amicale, programate in luna martie, cu Grecia și Israel. Pentru Edi Iordanescu…

- In prima ediție din emisiunea Chefi fara limite, concurenții și chefii au degustat rețeta de caracatița cu dulceața de smochine și lichior de mastic, prefatita de chef Giannis Linos. Tazz iți dezvaluie cum sa pregatești acest preparat chiar la tine acasa!

- Potrivit unui anunț oficial al Garzi de Coasta de pe Insula Corfu, preluat de publicația Kathimerini, doi pasageri straini, dintre care unul nu era trecut pe lista oficiala de pasageri, au fost salvați de pe feribotul Olympua, care a luat foc in largul coastelor insulei Corfu, vineri, 18 februarie.…

- A inceput numaratoarea inversa pana la debutul emisiunii „Chefi fara limite”, un fel de „Chefi la cutite”, filmata in Grecia si prezentata de alta diva, nu de Gina Pistol, ci de Irina Fodor. Luni, 21 februarie, de la ora 20.30, va incepe emisiunea cu cei 18 concurenti, la Antena 1.

- ​Aventura Irinei Begu la Sankt Petersburg s-a oprit în semifinale, faza a compeției unde sportiva noastra a fost învinsa dramatic de Maria Sakkari, principala favorita a competiției de categorie WTA 500.Sportiva din Grecia s-a impus în trei seturi, scor 6-4, (4)6-7, 6-4, dupa…

- Grecia va inaspri regulile pentru combaterea violentei la evenimentele sportive dupa ce un fan al echipei de fotbal Aris Salonic, in varsta de 19 ani, a fost ucis in urma a ceea ce se crede a fi fost un atac comis de suporterii rivali, informeaza Reuters, informeaza Agerpres. Premierul Kyriakos…

- Vacanța in Grecia 2022: Grecii relaxeaza restricțiile de calatorie și vrea sa inceapa sezonul estival la 1 martie Vacanța in Grecia 2022: Grecii relaxeaza restricțiile de calatorie și vrea sa inceapa sezonul estival la 1 martie Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene,…

- Prețul capșunelor din supermarketurile moldovenești, importate in mare parte din Grecia, scade, ceea ce va pune presiune și pe prețurile la producția autohtona din sere, care apare, de regula, in aprilie, considera experții de la EastFruit. Daca in saptamina dinaintea vacanței din decembrie 2021, capșunele…