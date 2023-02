Stiri pe aceeasi tema

- Au fost scene cutremuratoare in Brooklyn, New York, in prima zi a acestei saptamani. Un camion a lovit mai mulți oameni. O persoana a fost ucisa și cel puțin alte opt, inclusiv un ofițer de poliție, au fost ranite dupa ce un camion U-Haul a lovit pietoni in Brooklyn, luni dimineața, potrivit cbsnews.com.…

- Șoferul camionului a fost arest, dupa ce a lovit luni cu mașina pe care o conducea opt persoane in diverse locuri din cartierul Brooklyn din New York, dupa o cursa „violenta”, potrivit comisarului de poliție, Keechant Sewell, citat de ABC News . In urma incidentului, un barbat in varsta de 44 de ani,…

- Cel putin opt persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce au fost lovite cu un vehicul de un sofer care fugea de politie, in orasul american New York, informeaza postul de televiziune BBC News.

- Trei persoane au fost ranite duminica seara dupa ce un sofer care consumase alcool si substante interzise nu a oprit la semnalele politistilor si a... The post Trei persoane ranite, dintre care doi polițiști, in urma unui accident in Capitala. De ce fugea șoferul de poliție appeared first on Special…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise vineri seara intr-un atac armat in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est, a anuntat politia, dupa ce anterior serviciile de urgenta anuntasera zece raniti, dintre care unii in stare grava, relateaza AFP. Un atac armat intr-un cartier din Ierusalimul de…

- Un barbat care a lovit cu masina un pieton a fugit de la locul accidentului si apoi a dus autoturismul la fier vechi ca sa-si ascunda urmele. Victima sa este in spital, in stare grava, informeaza Observatornews. Soferul este din Galati, are 23 de ani si a fost identificat miercuri de politisti. Tot…

- Un autobuz de pasageri s-a izbit marți de un camion parcat pe o autostrada din orașul sudanez Omdurman, ucigand cel puțin 16 persoane și alte cel puțin 19 persoane au fost ranite.Autobuzul a deviat, a ieșit de pe șosea și a lovit un camion parcat in Omdurman. Autobuzul se indrepta spre Khartoum din…