Șoferul unei ambarcaţiuni cu cinci oameni la bord a lovit o barjă ancorată pe Dunăre. El consumase alcool Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a lovit de o barja. Incidentul a avut loc in zona Chiciu din Calarasi, iar ambarcatiunea plutea in deriva pe Dunare. Vinovat de producerea accidentului este conducatorul ambarcatiunii care a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatul a fost […] The post Șoferul unei ambarcatiuni cu cinci oameni la bord a lovit o barja ancorata pe Dunare. El consumase alcool appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

