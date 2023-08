Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa gratii. Romanii sunt oripilați de tragedia provocata la 2 Mai de un june imberb, drogat a la Untold, și care a bagat doi tineri nevinovați in mormint și alți cițiva in spital. Baiețelul de bani gata, caruia la 19 ani mami și tati i-au luat […] Source

- Deputatul Radu Cristescu spune ca tanarul drogat care a izbit un grup de turiști in 2 Mai, provocand decesul a doi dintre aceștia, „a ințarcat balaia” pentru ca datorita „legii Anastasia” creata de PSD acesta nu va putea evita inchisoarea.„Grație PSD, criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa…

- Șoferul de 19 ani, care, aflat sub influența drogurilor, a intrat intr-un grup de tineri, ucigand doi dintre ei, face parte dintr-o familie care pare sa-i fi oferit totul de-a gata. Tatal tanarului este stabilit in Olanda, in orașul Roermond, și se ocupa, printre altele, de curse de mașini. In trecut,…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche.Citește și: Ies la iveala detalii terifiante de la accidentul de pe litoral: tanarul care a intrat cu…

- Deputatul PSD Radu Cristescu respinge sambata, intr-un comentariu acid pe contul sau de Facebook, propunerea ministrului liberal al Justiției, Alina Gorghiu, de comasare a alegerilor.„Bag seama ca ne-am imparțit sarcinile in coaliție: noi cu reforma, liberalii cu alegerile. S-a trezit Alinuța dupa…

- Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca tariful cerut de Gheboasa o sa creasca, dupa controversatele versuri cantate la UNTOLD.„Marele rezultat al indignarii colective pe treparul Gheboasa va fi supraviralizarea lui. Urmarea imediata va fi creșterea tarifului per cantare și, pe cale de consecința,…

- Deputatul PSD Radu Cristescu anunța miercuri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca va elabora impreuna cu juriști un proiect de lege care sa oblige UDMR fie sa devina partid politic, fie daca nu dorește acest lucru, atunci UDMR sa fie considerata organizație a minoritaților și sa beneficieze…