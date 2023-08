Şoferul ucigaş de la 2 Mai, dependent de droguri? Tatăl lui l-ar fi dus în Olanda, la dezintoxicare Conform unor informatii, tanarul de 19 ani acuzat ca s-a urcat drogat la volan și a provocat accidentul mortal din 2 Mai facea parte dintr-un grup de consumatori de droguri, iar tatal lui l-a dus in Olanda ca sa scape de pericolul stupefiantelor. Ancheta jurnalistica a celor de la Digi24 a relevat ca soferul ucigas […] The post Soferul ucigas de la 2 Mai, dependent de droguri? Tatal lui l-ar fi dus in Olanda, la dezintoxicare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cel mai mare secret al tanarului din București care a provocat tragedia de la 2 Mai a ieșit la iveala. Se pare ca tanarul, care a fost depistat pozitiv la 3 substanțe interzise imediat dupa accident, are un trecut intunecat.

- Matei-Vlad Pascu, un tanar de 19 ani implicat intr-un tragic accident auto sambata, unde doua persoane și-au pierdut viața, fusese anterior investigat de DIICOT in 2022 pentru posesie de droguri de risc in scop personal. Deși avea asupra sa "0,68 g canabis", ancheta a fost inchisa datorita cantitații…

- Tanarul de 19 ani acuzat ca s-a urcat drogat la volan și a provocat accidentul mortal din 2 Mai facea parte dintr-un grup de consumatori de droguri, iar tatal lui l-a dus in Olanda ca sa scape de pericolul stupefiantelor, potrivit unor informații obținute in exclusivitate de Digi24.

