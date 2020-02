Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au anuntat sambata ca cele sapte persoane care au intrat in contact cu femeia sosita de la Bergamo nu au infectie cu Covid-19. Nici soferul de TIR care s-a prezentat la spital nu are coronavirus.

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a declarat, sambata ca pacientul se afla internat la spital si deja i s-au recoltat probe in vederea efectuarii analizelor, potrivit unui post TV.„Avem chiar acum un pacient care a fost in Lombardia,…

- Informații de ultima ora despre femeia din Timișoara, diagnosticata ieri cu coronavirus dupa ce a fost intr-o excursie la Bergamo. Femeia se simte mai bine, dupa ce in cursul noptii a avut stari febrile, au anunțat medicii.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu, transmite news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu patru bolnavi de coronavirus a mers la spital. Barbatul are simptome specifice noului virus. Asistentul medicul a fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul…