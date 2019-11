Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala scrie ca nu este clar daca acesta stia ca in autovehicul se aflau ascunsi cei 25 de imigranti. Camionul frigorific a fost descoperit la bordul unui feribot olandez. Nava se indrepta catre Marea Britanie cand echipajul a facut descoperirea si s-a intors in port. Pasagerii provin din Orientul…

- Descoperirea a 39 de cadavre intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, in noaptea de marti spre miercuri, provoaca un val de oroare si indignare si numeroase apeluri la consolidarea luptei impotriva filierelor imigratiei clandestine, iar politia britanica a procedat in decurs de doua zile la…

- Poliția din Marea Britanie a anunțat, in cursul zilei de vineri, ca doua persoane, un barbat și o femeie, au fost arestate in cazul camionului descoperit in apropiere de Londra, in care se gaseau 39 de imigranți decedați. Șoferul, care este originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest…

- Parchetul federal belgian, care a deschis o ancheta in acest caz, a confirmat la randul sau ca respectivul container al camionului a 'trecut prin Zeebrugge marti, 22 octombrie'. 'Rezultatele preliminare ale anchetei dezvaluie faptul ca containerul camionului a ajuns la Zeebrugge la 22 octombrie,…

- Un val de criminalitate a pus stapanire pe Mayfair, unul dintre cele mai luxoase cartiere ale Londrei, care gazuieste proprietati scumpe, sedii de ambasade si restaurante elegante, locuitorii sai fiind alarmati de numarul crescut de jafuri, scrie The Telegraph, adevarul.ro.Citește și: Scenariu…

