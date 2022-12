Stiri pe aceeasi tema

- Soferul autobuzului ar fi spus autoritatilor romane ca urma instructiunile de traseu din aplicatia Google Maps, scrie ziare.com. El nu a explicat de ce nu a observat semnul rutier de avertizare, conform ekathimerini.com.Pasagerii din autobuz au afirmat ca soferul era obosit dupa un drum lung de la Salonic,…

- Un videoclip realizat dintr-un vehicul aflat in spatele autocarului plin cu cetateni greci care s-a lovit de grinda metalica de la Pasajul Unirii din Bucuresti vineri dupa-amiaza, un pasager de 53 de ani pierzandu-li viata, arata ca vehiculul schimba banda cu cateva secunde inainte de accident, intrand…

- O turista din Grecia aflata in autocarul care vineri a izbi violent limitatorul de inalțime de la intrarea in Pasajul Unirii a povestit, pentru Euronews , clipele de groaza prin care a trecut dupa producerea accidentului in urma caruia o persoana a murit și alte 24 au fost ranite. „Au fost raniți de…

- Turistul grec care a murit vineri in accidentul de la intrarea in Pasajul Unirii avea 55 de ani și a lucrat mai mulți ani pentru o companie din domeniul construcțiilor din Romania. Vineri, el venea cu soția in Romania pentru a petrece Craciunul, cand tragedia a avut loc, relateaza publicația greaca…

- Potrivit datelor din ancheta preliminara, autocarul, care a plecat din Volos, avea inițial doi șoferi. Unul dintre aceștia ar fi suferit pe drum o toxiinfecție alimentara și nu a mai fost disponibil, astfel ca singurul șofer ramas ar fi fost nevoit sa conduca incontinuu 16 ore, susțin martorii citați…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca pacientii raniti in accidentul de autocar din Pasajul Unirii din Bucuresti sunt in stare stabila, cu exceptia unei persoane internate la Spitalul Floreasca, la Terapie Intensiva. In total 24 de persoane au fost transportate la unitati medicale din Capitala, potrivit…

- Ministerul de Externe de la Atena a transmis un bilanț al accidentului in care a fost implicat joi la București un autocar plin cu turiști greci. „Potrivit informațiilor de la Ambasada Greciei la București, astazi, in capitala Romaniei a avut loc un accident de autobuz turistic cu 47 de pasageri greci…