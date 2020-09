Șoferiță rănită! S-a izbit cu dubița de un copac, la Viperești O femeie a fost ranita dupa ce a intrat cu o dubița intr-un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 10, la Viperești. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoutilitara pe DN10, in localitatea Viperești, din direcția Brașov catre Buzau, o șoferița de 54 de ani din județul Buzau ar fi pierdut controlul volanului, imprejurare in care a parasit partea carosabila și s-a izbit de un copac. In urma loviturii, șoferița a fost preluata de ambulanța și transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal, iar… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 10, la Viperești. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoutilitara pe DN10, in localitatea Viperești, din direcția Brașov catre Buzau,…

- O femeie a fost ranita dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc pe DN 10, la Viperești. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoutilitara pe DN10, in localitatea Viperești, din direcția Brașov catre Buzau, o șoferița de 54 de ani din…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs miercuri dimineața in apropiere de Ramnicu Sarat. In urma coliziunii, o tanara a fost ranita. Traficul a fost restricționat mai bine de o ora. Evenimentul rutier s-a produs pe DN2 E85, in localitatea Oreavu. In timp ce conducea…

- Șoferița unui autoturism model VAZ-2106 a pierdut controlul ghidajului, a derapat de pe șosea și s-a prabușit intr-un copac. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orelor 16:30, pe strada Tineretului din satul Chițcani, raionul Slobozia, scrie presa din stanga Nistrului .

- Patru persoane au fost ranite, intr-un accident produs pe DN 10 Buzau – Brașov, la intrare in localitatea Cislau, dupa ce s-au rasturnat cu un autoturism pe camp. In mașina era o familie din Buzau, cu o fetița de 5 ani și un baiat de 14 ani. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea…

- Patru persoane au fost ranite, intr-un accident produs pe DN 10 Buzau – Brașov, la intrare in localitatea Cislau, dupa ce s-au rasturnat cu un autoturism pe camp. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe DN10 din direcția Buzau catre Brașov, la intrare in localitatea…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 10, pe directia Buzau catre Brasov, un tanar de 18 ani, din Berca, a pierdut controlul volanului iar masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. Accidentul a avut loc in comuna Cislau. Din impact, autoturismul a luat foc si a fost distrus in totalitate. Evenimentul…

- Un accident produs vineri in Buzau, la intersecția strazilor Alexandru Marghiloman și Columbelor, s-a soldat ca ranirea unui motociclist. O șoferița neatenta a lovit cu mașina un motociclu pe care se deplasa un barbat de 39 de ani. Potrivit polițiștilor, Vinovata este o femeie de 46 de ani, din localitatea…