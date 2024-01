Șoferiță ajunsă la spital. O petardă i-a explodat în mașină, iar tânăra a asurzit Cateva situatii extreme au fost provocate in Neamt de folosirea iresponsabila a petardelor, in unul dintre cazuri o femeie ajungand la spital pentru ca o pocnitoare i-a explodat in masina. Ultimul nedorit eveniment s-a petrecut pe data de 1 ianuarie 2024, la ora 19.21, printr-un apel la 112 anuntandu-se un incendiu de vegetatie uscata in […] Articolul Șoferița ajunsa la spital. O petarda i-a explodat in mașina, iar tanara a asurzit apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

