Șoferii STB care au ieșit sâmbătă pe traseu, denunțați drept ”trădători”. Numele lor a fost scris pe o tablă în depou Șoferii STB care au ieșit sambata dimineața pe traseu, spargand greva prelungita a sindicaliștilor, au fost numiți ”tradatori” de catre colegii lor. Sindicaliștii greviști care au ramas pe traseu le-au scris numele acestora pe o tabla, intr-unul dintre depourile din Capitala. ”Rușine”, au marcat aceștia in dreptul numelor angajaților STB care au decis sa intrerupa greva in a treia zi de la debutul ei. Tot sambata geamul unui autobuz de pe linia 447 a fost spart in apropiere de capatul cursei, in localitatea Moara Micșunești, conform informațiilor G4Media. Decizia celor aproximativ 20 de șoferi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

